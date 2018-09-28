Deutsche Bank: Рубль является одной из самых недооцененных валют

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-28T13:15:25+03:00

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Рубль вошел в тройку самых недооцененных мировых валют по версии Deutsche Bank. Такие результаты удалось получить благодаря методике оценки поведенческого равновесного валютного курса, которая отслеживает расхождения между реальным курсом и макроэкономическими показателями, такими как инфляция и производительность.

Исследование охватило 31 валюту, десять из которых в итоге оказались переоценены, а остальные наоборот недооценены. Так, например, рубль сейчас на 15% слабее своего "справедливого курса". Об этом рассказала экономист Deutsche Bank Кристиан Ветошка.

Также в тройку наиболее недооцененных валют вошли турецкая лира, которая заняла первое место с 46,2%), и колумбийский песо (22,2%). При этом чешская крона, южнокорейская вона, тайский бат, доллар и швейцарский франк оказались сильно переоценены. В случае с американской валютой разница составляет около 7%.

По мнению экспертов, рубль продолжает укрепляться на международных торгах благодаря позиции Центробанка, валютным резервам и высокой реальной ставке. Кроме того, свою роль сыграло предстоящее увеличение корреляции с нефтью и приостановка закупки валюты. Ожидается, что в ближайшее время рубль укрепиться в районе 60 единиц за доллар, передает РБК со ссылкой на немецкий банк.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала сентября курс рубля увеличился на 7,5% к доллару и на 6,2% к евро.