Россия обвинила США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы

11 Янв. 2019 2019-01-11T11:24:49+03:00

Речь идет, в частности, о политике американцев по формированию альтернативных правительственных структур Боливарианской Республики

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Министерство иностранных дел России осудило США за стремление "любой ценой сменить власть" в Венесуэле. В ведомстве указали на то, что такие действия являются открытым вмешательством в государственные дела другой страны.

"Затягивание санкционной удавки, ведущей к ухудшению социально-экономического положения и больно бьющей по карману простых венесуэльцев, представляет собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

В этом же заявлении подчеркивается, что Вашингтон проводит "беззастенчивую" политику по антиконституционному формирование альтернативных правительственных структур Боливарианской Республики и пытается в обход законов назначать легитимными одни ее органы власти, отказывая в этом другим.

В министерстве назвали такую линию поведения абсолютно бесперспективной и призвали Соединенные Штаты не провоцировать дальнейший раскол в венесуэльском обществе. Сама же Москва пообещала и дальше сотрудничать с Каракасом и оказывать ему содействие по выходу из сложной экономической ситуации.

Напомним, что в четверг, 10 января, в столице Венесуэлы прошла церемония инаугурации Николаса Мадуро, который занял пост президента республики уже во второй раз.

Сайт kp.ru писал о том, что США вступление политика в должность назвали "нелигитимным" и пообещали усилить давление на существующий режим.