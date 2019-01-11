2019-01-11T12:04:24+03:00
Происшествия

Самолет экстренно вернулся во "Внуково" из-за незакрытой двери салона

В момент инцидента на борту летевшего в Белгород лайнера находились 47 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Во "Внуково" экстренно сел следовавший в Белгород BoeingВо "Внуково" экстренно сел следовавший в Белгород BoeingФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" вынужденным был в срочном порядке вернуться в московский аэропорт "Внуково". Такое решение было принято пилотом следовавшего в Белгород лайнера после того, как сработал датчик незакрытия пассажирской двери. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских службах столичного авиаузла.

Согласно его данным, лайнер покинул "Внуково" еще утром в пятницу, 11 января. Экстренное приземление было вызвано необходимостью проведения дополнительной проверки борта. К настоящему момент самолет уже успешно приземлился в аэропорту.

"Самолет, на борту которого 47 человек, благополучно сел во "Внуково". Никто не пострадал", - передает "Интерфакс" со ссылкой на авиадиспетчеров.

Стоит отметить, что чаще всего в таких случаях виной всему является неверное срабатывание датчиков. Так, например, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года самолет китайской авиакомпании China Eastern совершил экстренную посадку в аэропорту города Наньчан из-за срабатывания системы, реагирующей на падение давления. Из специальных отсеков на борту повыпали кислородные маски, однако эксперты заверили, что никакой разгерметизации салона не было.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинцев законодательно обязали получать согласие на секс
В Ижевске двое мужчин сломали елку, заботливо украшенную жителями к Новому году
Граждан Китая и Польши задержали в Варшаве по подозрению в шпионаже
В кабмине заявили, что запрет на подарки не коснется врачей и учителей
Ученые рассказали об опасности сна в дневное время
Председателя Олимпийского комитета Японии обвинили в коррупции
Стало известно, сколько получит жена Джеффа Безоса после развода
Американка, желающая узнать о своих предках, случайно выдала брата-убийцу
Россия обвинила США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы
В США умер один из создателей фильма «Матрица»
В Госдуме предложили приравнять системы нагревания табака к сигаретам
Эксперты не видят риска новых подтоплений Тушинского тоннеля в Москве
В Подольске 16-летнего школьника нашли мертвым в собственной комнате
The Economist признал рубль самой недооцененной валютой мира
Бутина не стала жаловаться на условия содержания в тюрьме США
Канадская деревня подверглась нашествию тюленей
Умерла Верна Блум - актриса, известная по фильму "Зверинец"
Немцы признались в неприязни к российским туристам
США продолжат "жесткую" санкционную политику в отношении России
Китай вывел на орбиту первый в 2019 году телекоммуникационный спутник
Семь человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в Словакии
В США проходит проверка в отношении посетивших инаугурацию Трампа украинцев
Аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны
WP: Администрация Трампа готовится к введению режима ЧП в США
В США заявили о "четвертом измерении" в оборонной сфере у России и Китая
Погода в Москве на 11 января 2019 года: температура опустится до -12
Политик заявил о двукратном сокращении пенсий и прожиточного минимума на Украине