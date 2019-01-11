Самолет экстренно вернулся во "Внуково" из-за незакрытой двери салона
Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" вынужденным был в срочном порядке вернуться в московский аэропорт "Внуково". Такое решение было принято пилотом следовавшего в Белгород лайнера после того, как сработал датчик незакрытия пассажирской двери. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских службах столичного авиаузла.
Согласно его данным, лайнер покинул "Внуково" еще утром в пятницу, 11 января. Экстренное приземление было вызвано необходимостью проведения дополнительной проверки борта. К настоящему момент самолет уже успешно приземлился в аэропорту.
"Самолет, на борту которого 47 человек, благополучно сел во "Внуково". Никто не пострадал", - передает "Интерфакс" со ссылкой на авиадиспетчеров.
Стоит отметить, что чаще всего в таких случаях виной всему является неверное срабатывание датчиков. Так, например, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года самолет китайской авиакомпании China Eastern совершил экстренную посадку в аэропорту города Наньчан из-за срабатывания системы, реагирующей на падение давления. Из специальных отсеков на борту повыпали кислородные маски, однако эксперты заверили, что никакой разгерметизации салона не было.