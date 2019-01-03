2019-01-03T19:48:33+03:00
Происшествия

Обвиняемого в шпионаже американца арестовали в Москве

Адвокат Пола Уилана уже направил апелляционную жалобу на такое решение суда
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американец Пол УиланАмериканец Пол УиланФото: REUTERS
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В Москве арестовали обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

"[Лефортовский] суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил защитник.

Он подчеркнул, что уже направил апелляционную жалобу на такое решение инстанции. В ходатайстве Жеребенков просит освободить своего клиента под залог, размер которого может быть определен судом.

По словам юриста, предоставить деньги могут родственники Пола Уилана. Также существует вероятность, что американцу хватит и собственных средств, передает РИА Новости.

Напомним. что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Пола Уилана 28 декабря 2018 года по подозрению в сборе информации, составляющей государственную тайну, и передаче ее иностранным спецслужбам. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее власти РФ предоставили американским дипломатам консульский доступ к их гражданину. Благодаря ему Пола Уилана посетил сам посол США в России Джон Хантсман.

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