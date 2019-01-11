Захарова: США ищут повод, чтобы остаться в Сирии
На данный момент складывается впечатление, что Соединенные Штаты уходят из Сирии так, чтобы можно было остаться. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Мы судим, во-первых, по сообщениям в Twitter (аккаунт президента США Дональда Трампа), во-вторых, по тем комментариям, которые раздаются сразу же после публикации в Twitter новых порций сообщений", - пояснила дипломат.
При это она добавила, что Москва неоднократно выражала желание ознакомиться со стратегий Вашингтона по выводу американских войск из Сирии, поскольку считают такое решение "шагом в правильном направлении".
Захарова также в очередной раз напомнила, что войска США и их союзников находятся на территории арабской республики незаконно, а потому должны покинуть ею, передает РИА Новости.
Между тем, сайт kp.ru писал о том, что ранее Госсекретарь Соединеных Штатов Майк Помпео подтвердил намерение американских властей вывести военных из Сирии.