Захарова: США ищут повод, чтобы остаться в Сирии

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-11T14:05:41+03:00

В МИД России усомнились в том, что американские войска действительно покинут территорию арабской республики

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На данный момент складывается впечатление, что Соединенные Штаты уходят из Сирии так, чтобы можно было остаться. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Мы судим, во-первых, по сообщениям в Twitter (аккаунт президента США Дональда Трампа), во-вторых, по тем комментариям, которые раздаются сразу же после публикации в Twitter новых порций сообщений", - пояснила дипломат.

При это она добавила, что Москва неоднократно выражала желание ознакомиться со стратегий Вашингтона по выводу американских войск из Сирии, поскольку считают такое решение "шагом в правильном направлении".

Захарова также в очередной раз напомнила, что войска США и их союзников находятся на территории арабской республики незаконно, а потому должны покинуть ею, передает РИА Новости.

Между тем, сайт kp.ru писал о том, что ранее Госсекретарь Соединеных Штатов Майк Помпео подтвердил намерение американских властей вывести военных из Сирии.