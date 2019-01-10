Помпео подтвердил, что США выведут войска из Сирии

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:35:48+03:00

При этом глава Госдепа опроверг информацию о разногласиях в американской администрации по этому вопросу

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Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в четверг, 10 января, на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Хасаном Шукри в Каире, заверил, что американские войска будут выведены из Сирии.

«Решение президента США (Дональда Трампа) о выводе войск было принято, и мы сделаем это», - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Причем Помпео опроверг информацию о спорах между хозяином Белого дома Дональдом Трампом и его советником по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном по этому поводу. По его словам, историю о разногласиях в администрации США «придумали СМИ».

При этом глава Госдепа подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат активную борьбу с террористами. «Президент Трамп, Джон Болтон и я четко говорили о том, что угроза радикального ислама реально существует. Деятельность ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство") продолжается, мы продолжает бороться с террористами во многих регионах», - цитирует Помпео Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года стало известно о возможном выводе американских войск с территории Сирии. При этом американский лидер Дональд Трамп написал в своем Twitter о победе над ИГ в арабской республике.