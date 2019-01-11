Сбербанк и ВТБ решили повысить ставки по ипотеке

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-11T16:10:23+03:00

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Сбербанк и ВТБ решили повысить ставки по ипотечным кредитам. Изменения в условиях в рамках крупнейшего российского универсального банка вступят в силу 14 января 2019 года.

Ставки по основным ипотечным продуктам будут увеличены на один процентный пункт. Это коснется классических предложений по кредиту на новостройки и на готовое жилье, ставки по которым сейчас составляют 9,5% и 9,7%, соответственно. При этом, для ипотек с первоначальным взносом меньше 20% повышение будет не сильным.

Ожидается, что Сбербанк официально объявит об изменениях с момента их вступления в силу.

Между тем, ВТБ повысил ставки по ипотеке еще с 1 января 2019 года. Увеличение составило 0,6 процентного пункта. Теперь ставка по кредиту на покупку недвижимости по стандартным программам начинается от 10,1%, но лишь при наличии комплексного страхования. Рефинансирование кредитов сторонних банков можно провести по ставке от 10,1% для участников программы "люди дела", от 10,2% - для зарплатных клиентов группы, и от 10,5% - для других категорий граждан.

Что касается, кредитов с первоначальным взносом менее 20%, то в данном случае вводится надбавка в размере 0,5 п.п. Исключением является лишь ипотека, выданная с использованием средств материнского капитала и в рамках программы "военная ипотека". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ВТБ, условия по одобренным до 1 января заявкам не меняются.

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила Радио "КП", что такие прогнозы нельзя назвать утешительными. Она напомнила, что еще в прошлом году о повышении ставок по кредитам объявил также "Райффайзенбанк".

"И "Сбер", и ВТБ не пионеры в этом смысле. Вслед за ними все другие банки тоже подтянутся. В этом году нас ожидает рост ипотечных ставок. Плюс еще неприятность в связи с переходом на счета эскроу, подорожает себестоимость строительства жилья. Застройщики попытаются повысить цены", - сообщила эксперт.

При этом она добавила, что увеличится не только ставка по ипотеке, но и, возможно, стоимость квадратного метра в новостройках.

"И совсем печальная новость – ввиду того, что повысились ставки НДС, масса других неприятных налоговых вещей произошла в прошлом году, у граждан доходы будут снижаться в этом году. Доступность жилья также будет снижаться. Такой неутешительный прогноз", - подытожила Радченко.