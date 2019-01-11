США объявили о намерении отправить свои корабли в Арктику

СЕГОДНЯ 21:14 2019-01-11T21:14:12+03:00

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Глава военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер, выступая в пятницу, 11 января, на мероприятии Центра новой американской безопасности, объявил о намерении Вашингтона направить военные корабли в Арктику.

По его словам, уже летом этого года планируется отправить военные суда в северную полярную область Земли, чтобы проверить способность людей и техники работать в высоких широтах, а заодно и увеличить присутствие в регионе, сообщает USNI News.

Также Спенсер отметил рост активности России в Арктике и даже съязвил по поводу заявлений Кремля о том, что ВМФ РФ находятся в регионе не для военных операций. «Я думаю, нам тоже стоит поискать там исследования и спасательные операции», - сказал глава ВМС США. При этом он сразу же пояснил, что это был «ироничный комментарий», а настоящая цель Соединенных Штатов - «обеспечение свободы судоходства».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года США отказались от учений в Арктике, чтобы не просить помощи у России. Тогда американцы побоялись, что их единственный тяжелый ледокол может сломаться во время маневров.