2019-01-11T23:12:02+03:00
Звезды

Имя российского участника «Евровидения - 2019» станет известно уже в январе

В этом году международный песенный конкурс пройдет в Израиле
Дарья ИВАШКИНА
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«Евровидение - 2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Фото: instagram.com/eurovision«Евровидение - 2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Фото: instagram.com/eurovision
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Кто будет представлять Россию на «Евровидении - 2019», станет известно уже совсем скоро.

Так, по данным escworldclub - крупнейшего сообщества о международном песенном конкурсе, телеканал «Россия - 1» должен объявить имя российского участника до 15 января. «По предварительной информации нашего сообщества, российский вещатель ВГТРК представит представителя России на конкурсе "Евровидение - 2019" до 15 января», - такое сообщение на днях появилось на странице escworldclub в Instagram.

А в пятницу, 11 января, в сообществе заявили о том, что имя российского участника объявят «совсем скоро». «Мы уже знаем представителя России на конкурсе "Евровидение - 2019"! Совсем скоро узнаете и вы!» - говорится в новом посте группы. Также там отмечается, что среди «самых обсуждаемых кандидатов» - Manizha, Александр Панайотов, Сергей Лазарев и Ольга Бузова.

Кстати, отметим, ранее в сети появился так называемый список кандидатов на участие в «Евровидении - 2019» от России. Однако достоверность этого списка вызывает сомнения. Так как пока никакой официальной информации по этому поводу не было.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Евровидение - 2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль стал страной-хозяйкой 64-го международного песенного конкурса благодаря победе Нетты Барзилай с песней Toy на прошлогоднем музыкальном состязании.

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