2019-01-12T00:00:08+03:00
В мире

Арест сотрудника Huawei в Польше не связан с деятельностью компании

Гражданина Китая обвиняют в шпионаже
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сотрудника Huawei власти Польши обвиняют в шпионаже в пользу КитаяСотрудника Huawei власти Польши обвиняют в шпионаже в пользу КитаяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Задержание в Варшаве сотрудника китайской компании Huawei Ван Вэйцзина не связано с её деятельностью. Такое заявление 11 января сделал представитель Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Зарин.

По его словам, директора по вопросам продаж в польском отделении Huawei подозревают в шпионаже.

"Задержание связано с его действиями и не имеет ничего общего с деятельностью компании, сотрудником которой он является", - цитирует слова Зарина агентство Reuters.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в польской столице задержали гражданин Китая и Польши Вэйцзин В. и Петра Д., который в прошлом работал в Агентстве внутренней безопасности.

Суд Варшавы 10 декабря постановил арестовать обоих на три месяца. Им предъявили обвинение по статье о шпионаже против Польши. Полицейские провели обыск в домах бизнесменов, а также изъяли все документы в офисах Huawei и фирме Orange, в которой последнее время работал Петр Д.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Германии умер бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
В Москве мужчина попал под электричку и погиб
Имя российского участника «Евровидения - 2019» станет известно уже в январе
Врио замглавы Владимирской области посоветовала врачам нуждающейся в ремонте больницы помыть полы и повесить занавески
Полиция задержала подозреваемого в «минировании» Павелецкого вокзала в Москве
Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны
Новак заявил, что цены на бензин в 2019 году могут расти в пределах инфляции
США объявили о намерении отправить свои корабли в Арктику
В Дагестане догнали и ликвидировали бандитов, которые обстреляли пост ДПС
Российскую делегацию на ВЭФ-2019 в Давосе возглавит Максим Орешкин
Минздрав поддержал предложение приравнять системы нагревания табака к сигаретам