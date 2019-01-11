Арест сотрудника Huawei в Польше не связан с деятельностью компании

11 Янв. 23:30 2019-01-12T00:00:08+03:00

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Задержание в Варшаве сотрудника китайской компании Huawei Ван Вэйцзина не связано с её деятельностью. Такое заявление 11 января сделал представитель Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Зарин.

По его словам, директора по вопросам продаж в польском отделении Huawei подозревают в шпионаже.

"Задержание связано с его действиями и не имеет ничего общего с деятельностью компании, сотрудником которой он является", - цитирует слова Зарина агентство Reuters.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в польской столице задержали гражданин Китая и Польши Вэйцзин В. и Петра Д., который в прошлом работал в Агентстве внутренней безопасности.

Суд Варшавы 10 декабря постановил арестовать обоих на три месяца. Им предъявили обвинение по статье о шпионаже против Польши. Полицейские провели обыск в домах бизнесменов, а также изъяли все документы в офисах Huawei и фирме Orange, в которой последнее время работал Петр Д.