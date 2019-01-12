ПВО Сирии сбили несколько ракет над Дамаском

СЕГОДНЯ 01:54 2019-01-12T02:06:15+03:00

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Система противовоздушной обороны Сирии отражает атаку на столицу страны. В небе над Дамаском ПВО сбили несколько ракет.

Известно, что взрывы раздались над городом в 23.30 пятницы по местному времени (0.30 субботы мск) и они не стихают до сих пор. СМИ сообщают о сбитых вражеских целях, однако не уточняется, кто ведет обстрел Дамаска, передает РИА Новости.

Официальные власти САР пока не давали комментариев по данной ситуации.

Сайт kp.ru сообщал об атаке на столицу Сирии 25 декабря. Тогда системы ПВО также отразили ракеты, напрвленные на Дамаск. При этом, по некоторым данным, в сирийской столице прогремело несколько взрывов. Враг, осуществлявший обстрел, тоже не был назван.

Напомним, что в конце ноября военные САР сообщили об отраженной израильской ракетной атаке. Также они заявили, что им удалось сбить самолет еврейского государства.