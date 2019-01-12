2019-01-12T02:29:03+03:00
Происшествия

В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб один человек

Авария произошла на Киевском шоссе рядом с метро "Румянцево"
Юлия ДИВЕЕВА
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В Москве в ДТП погиб человекВ Москве в ДТП погиб человекФото: Андрей КАРА
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На Киевском шоссе в Москве столкнулись сразу шесть автомобилей. В результате погиб один человек. Об этом рассказали в экстренных службах столицы.

ДТП произошло неподалеку от станции метро "Румянцево". В числе пострадавших машин - такси.

Как передает ТАСС, в столичном управлении ГИБДД отметили, что начали проверку информации об этом инциденте.

Как писал сайт kp.ru, 3 января в Подмосковье произошла страшная авария, которая унесла жизни четырех женщин. На 43-м километре Большого бетонного кольца в Дмитровском районе столкнулись две иномарки, одна из которых оказалась такси. В нем и находились все погибшие девушки - водители три пассажирки.

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