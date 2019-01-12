2019-01-12T10:12:58+03:00
Политика

Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк

Газета Financial Times указала имя дочери президента США в числе кандидатов на руководящую должность в финансовой организации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бизнесвумен Иванка ТрампБизнесвумен Иванка ТрампФото: REUTERS
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Иванка Трамп - дочь президента США Дональда Трампа и просто бизнесвумен - может стать главой Всемирного банка. Возможность выдвижения ее кандидатуры рассматривает администрация главы государства

По данным источников газеты Financial Times, на руководящий пост может претендовать также экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли и директор Агентства по международному развитию Марк Грин. Конкуренцию им составят экономист из Нигерии Нгози Оконьо-Ивеваль, экс-президент Африканского банка развития Дональд Каберук и индонезийский министр финансов Сри Мульяни Индравати.

В министерстве финансов США заявили, что уже получили огромное количество рекоменданций "хороших кандидатов" и готовы приступить к процессу изучения их досье.

Напомним, что действующий президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким решил досрочно оставить должность после шести лет работы.

Сайт kp.ru писал о том, что после ухода он займется повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны через частную фирму. Обязанности руководителя с 1 февраля будет временно выполнять исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.

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