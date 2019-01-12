Названы страны, жители которых чаще всего умирают из-за плохого питания

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-12T11:07:33+03:00

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Ученые из университета имени Фридриха Шиллера в немецкой Йене составили рейтинг стран, в которых был зафиксирован наиболее высокий уровень смертности от заболеваний, вызванных неправильным питанием. При проведении исследования учитывалась статистика европейских государств, составленная в период с 1990 по 2016 год.

Так, согласно данным ученых, чаще всего из-за плохого питания умирают жители республик, ранее входивших в состав Советского Союза. Эти страны заняли весь топ-10 данного антирейтинга. Возглавил же его Узбекистан, где жертвами потребительских привычек стали 394 человека на 100 тысяч населения.

На втором и третьем месте расположились Туркмения и Киргизия (376 и 350 человек соответственно). Дальше идут Украина (349), Молдавия (328), Азербайджан (319), Белоруссия (313), Таджикистан (310) и Казахстан (306). Россия также попала в этот список, заняв десятое, замыкающее место с показателем 291 человек на 100 тысяч.

При этом, как отмечает Daily Mail, правильнее всего питаются жители Испании, Израиля и Франции. В этих европейских странах от заболеваний, связанных с вредными пищевыми привычками скончались всего 43-46 человек на 100 тысяч населения.

Несколько лет назад сайт kp.ru публиковал список основных причин смертности в мире. Так, чаще всего люди умирают от ишемической болезни сердца, инсульта, инфекции нижних дыхательных путей, диабета, рака легких и др.