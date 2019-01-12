Украина заключила соглашение на покупку турецких ударных беспилотников

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-12T12:26:27+03:00

Речь идет о 12 дронах Bayraktar TB2, которые могут быть доукомплектованы вооружением для уничтожения наземных и морских целей

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Украина купит 12 турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко.

"Новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологических характеристик также могут быть доукомплектованы современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - похвастался глава государства у себя на странице в Facebook.

По его словам, соглашение было подписано между компанией "Укрспецпроэкт", которая входит в состав государственного концерна "Укрборонпром", и турецкой Baykar Makina. Данный документ является частью мероприятий по расширению военно-технической сотрудничества двух стран.

Сайт kp.ru писал о том, что о намерении Украины приобрести турецкие дроны стало известно еще в конце прошлого года. Такие сообщения появились, после публикации фотографии, на которой Порошенко стоит на фоне беспилотного летательного аппарата.