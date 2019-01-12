Новая стратегия ПРО США может быть опубликована на следующей неделе

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-12T13:41:55+03:00

Пентагон может опубликовать новую стратегию ПРО на следующей неделе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон обещал представить данный документ еще в декабря 2017-го, однако так и не сделал этого

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Новая стратегия развития системы противоракетной обороны Соединенных Штатов может быть опубликована на следующей неделе. Такую информацию предоставили источники в американском министерстве обороны.

Еженедельник Defense News уточняет, что перед публикацией представители Пентагона должны будут провести брифинг для законодателей Конгресса США относительно данного документа.

Напомним, что изначально появление новой стратегии развития ПРО было запланировано на декабрь 2017 года, однако с того момента это событие постоянно откладывалось. При этом в Пентагоне до сих пор не объяснили причины такого решения.

Между тем, как писал сайт kp.ru, в Вашингтоне неоднократно заявляли о своих намерениях по взятию нашей страны "в кольцо". Так, американцы хотят разместить у российских границ порядка 400 ракет глобальной системы ПРО.