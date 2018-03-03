США хотят развернуть у границ России 400 ракет системы ПРО
Соединенные Штаты намерены окружить Россию кольцом противоракетной обороны. В общей сложности, по данным Минобороны РФ, у российских границ Пентагон планирует развернуть 400 ракет глобальной системы ПРО.
Об этом в пятницу рассказал в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра обороны Александр Фомин, отметив, что работа идет «широким фронтом». Так, по его словам, уже созданы районы противоракетной обороны на территории США – в Калифорнии и на Аляске, а также в Румынии и странах Балтии, «вот-вот уже будет создан район ПРО в Польше».
Кроме того, к этому кольцу подключатся Южная Корея и Япония, где тоже будут развернуты американские системы противоракетной обороны.
«В общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России», - подчеркнул замминистра обороны.
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