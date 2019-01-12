2019-01-12T14:53:31+03:00
Политика

Борис Джонсон решил жениться на молодой любовнице

Британские СМИ раскрыли личность девушки, которая разрушила семью экс-главы МИД Соединенного Королевства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Великобритании 54-летний Борис ДжонсонБывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Великобритании 54-летний Борис ДжонсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экс-глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, похоже, решил в очередной раз жениться. Британские СМИ раскрыли личность девушки, с которой 54-летний политик уже около года проводит свои дни и ночи, при том что о его разводе с Мариной Уиллер стало известно лишь в сентябре прошлого года.

Согласно данным газеты The Sun, речь идет о 30-летней Кэрри Саймондс, которая ранее занимала пост директора по коммуникациям Консервативной партии Великобритании. Коллеги Джонсона рассказывают, что впервые заметили его увлеченность данной особой в феврале 2018 года. Тогда парочку заметили в День святого Валентина в одном из ресторанов Лондона.

Новая возлюбленная политика Кэрри Симондс. Фото: Carrie Apples Symonds Фото: facebook.com

Новая возлюбленная политика Кэрри Симондс. Фото: Carrie Apples SymondsФото: facebook.com

Фото: facebook.com

Позже их неоднократно видели вместе не только на рабочих мероприятиях, но и на свиданиях. Кроме того, как сообщает издание со ссылкой на свои источники, экс-министр постоянно написывал девушке по телефону, а однажды даже отправил за ней свой автомобиль. По слухам, Кэрри Саймонд уже переехала в дом к своему немолодому возлюбленному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за свою жизнь Джонсон уже дважды был женат, и во втором браке у него четверо детей. Также у политика есть внебрачная дочь от консультанта по вопросам искусства Хелен Макинтайр. Экс-министра много раз ловили на изменах, и его супруга неоднократно выгоняла неверного из дома, однако потом все равно прощала. В этот же раз, похоже, все серьезно.

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