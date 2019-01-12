"Доставить в Москву и провести над ним суд!": член Общественной палаты РФ Александр Малькевич о скандальном украинском "пранкере" Вольнове

СЕГОДНЯ 18:48 2019-01-12T18:55:02+03:00

Телеведущий Александр Малькевич призвал доставить в принудительном порядке в Россию украинского "пранкера" Александра Вольнова и привлечь его к уголовной ответственности Фото: Instagram.com

Ранее житель Украины поглумился над трагедией в Магнитогорске и запустил "фейк" о сотнях погибших при пожаре в "Зимней вишне"

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Александр Малькевич, член Общественной палаты РФ и ведущий программы "Не валяй дурака, Америка" на Радио "Комсомольская правда" прокомментировал деятельность скандально известного украинского пранкера Александра Вольнова. Журналист отметил, что его необходимо доставить в Россию и привлечь к уголовной ответственности за преступную деятельность.

Малькевич уверен, что Россия нуждается в создании некой организации, которая занималась бы розыском и задержанием иностранных преступников. Для сравнения журналист вспомнил то, как Израильские спецслужбы после Второй мировой войны похищали нацистов по всему миру и судили их на территории своей страны.

Журнаст заявил, что российские спецслужбы на данный момент в состоянии доставить в принудительном порядке Вольнова на территорию России. Также телеведущий добавил, что "подобный шаг сможет преподнести хороший урок остальным "шутникам".

- Необходимо провести несколько подобных операций в рамках закона и публика сразу задумается над произошедшим. Подписание различных петиций на Change Org является бесполезной тратой времени, - подчеркнул Малькевич.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский пранкер Александр Вольнов, запустивший фейк о сотнях погибших при пожаре в "Зимней вишне", заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Позже мужчина поглумился над трагедией в Магнитогорске. Он обзванивал магнитогорцев и задавал им циничные вопросы.