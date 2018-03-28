Пранкер Евгений Вольнов, запустивший фейк о сотнях погибших при пожаре в "Зимней вишне", заочно арестован и объявлен в международный розыск

СЕГОДНЯ 18:44 2018-03-28T18:59:43+03:00

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Украинский пранкер Евгений Вольнов (Никита Кувиков), который 26 марта звонил в различные российские экстренные службы с дезинформацией о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, объявлен в международный розыск

«Кувиков объявлен постановлением следователя в международный розыск по обвинению в разжигании ненависти и вражды», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Также Царева подчеркнула, что телефонный хулиган заочно арестован судом и ему предъявлено следствием обвинение по статье 282 Уголовного кодекса России (возбуждение ненависти или вражды).

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Следственный комитет России начал уголовное производство после распространения Вольновым ложных данных о погибших в Кемерове. Пранкер заявлял, что якобы количество жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» перевалило за 300-400 человек.

25 марта, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека. Несколько пострадавших до сих пор находятся в городских клиниках под присмотром врачей.

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Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

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КСТАТИ

Фейки кемеровской трагедии: разбираем ложные вбросы о пожаре в «Зимней вишне»

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