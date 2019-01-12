Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет генеральную уборку в больнице Струнино

СЕГОДНЯ 21:01 2019-01-12T21:15:56+03:00

Ранее Марина Чекунова на просьбу персонала помочь с оснащением учреждения рекомендовала прибраться и повесить занавески

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Марина Чекунова, врио первого замгубернатора Владимирской области, пообещала провести генеральную уборку в проблемной больнице Струнино. Ранее на просьбу персонала о помощи в оснащении медучреждения чиновница посоветовала вымыть его полы.

- В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13:00, - подчеркнула Чекунова.

В пресс-службе администрации Владимирской области отметили, что инициатором генеральной уборки является Чекунова. За организацию мероприятия будут отвечать сотрудники областного департамента здравоохранения и персонал поликлиники, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что местные жители пожаловались на состояние больницы в Струнино президенту во время прямой. Владимир Путин поручил разобраться с проблемой до 31 декабря, однако ремонт так и не был завершен. Во время визита в проблемную больницу врио замглавы Владимирской области посоветовала врачам помыть полы и повесить занавески.