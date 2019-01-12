Всемирное антидопинговое агентство объявит решение исполкома по РУСАДА 22 января

СЕГОДНЯ 21:13 2019-01-12T21:20:23+03:00

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Исполком WADA обсудит рекомендации комитета относительно статуса Российского антидопингового агентства РУСАДА и объявит свое окончательное решение по этому вопросу 22 января.

Ранее, 20 сентября 2018 года, Всемирное антидопинговое агентство восстановило полноправный статус российской организации, которого она была лишена в ноябре 2015 года.

В среду в Москву прибыли три эксперта WADA. На следующий день они приступили к работе в лаборатории. Статус РУСАДА эксперты планируют обсудить 14-15 января.

К слову, Россия должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Специалисты Всемирного антидопингового агентства не смогли завершить свою работу в установленный срок из-за вопроса с оборудованием. Оно используется для извлечения данных и должно было быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством, сообщает "РИА-Новости".