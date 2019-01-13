Во Франции задержали 244 участника акций протестов “желтых жилетов”

СЕГОДНЯ 01:45 2019-01-13T01:45:46+03:00

Во Франции под стражей после манифестаций остаются 244 человека Фото: REUTERS

Их обвиняют в проявлении насилия в отношении полицейских и в ношении запрещенного оружия

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Во Франции в субботу во время акций протестов “желтых жилетов” полиция задержала 244 человека за нарушение порядка. Об этом сообщает прокуратура страны.

Всех арестованных обвиняют в проявлении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также в ношении запрещенного оружия.

Из-за беспорядком, которыми сопровождались манифестации, полиция Парижа была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули в ответ на полетевшие со стороны демонстрантов бутылки и камни, передает ТАСС.

Всего 12 января во Франции в девятой волне протестов приняли участие около 84 тысяч человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что парижские полицейские в субботу задержали 121 участника протестной акции "желтых жилетов". Позже французские власти уточнили, что 74 человека были отправлены под стражу. В Париже в митинге приняли участие около восьми тысяч человек, в Тулузе - шесть тысяч, и столько же в Бурже.