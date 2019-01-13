2019-01-13T01:45:46+03:00
В мире

Во Франции задержали 244 участника акций протестов “желтых жилетов”

Их обвиняют в проявлении насилия в отношении полицейских и в ношении запрещенного оружия
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Во Франции под стражей после манифестаций остаются 244 человекаВо Франции под стражей после манифестаций остаются 244 человекаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во Франции в субботу во время акций протестов “желтых жилетов” полиция задержала 244 человека за нарушение порядка. Об этом сообщает прокуратура страны.

Всех арестованных обвиняют в проявлении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также в ношении запрещенного оружия.

Из-за беспорядком, которыми сопровождались манифестации, полиция Парижа была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули в ответ на полетевшие со стороны демонстрантов бутылки и камни, передает ТАСС.

Всего 12 января во Франции в девятой волне протестов приняли участие около 84 тысяч человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что парижские полицейские в субботу задержали 121 участника протестной акции "желтых жилетов". Позже французские власти уточнили, что 74 человека были отправлены под стражу. В Париже в митинге приняли участие около восьми тысяч человек, в Тулузе - шесть тысяч, и столько же в Бурже.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные опасаются обрушения дома в Париже после взрыва
Помпео: США поддерживают переименование Македонии
Пущенная из сектора Газа ракета взорвалась на территории Израиля
Два человека погибли при крушении легкого самолета в Германии
В Швеции шесть иностранцев погибли в ДТП
Пушков назвал "сотрясанием воздуха" идею Киева об отмене права вето в СБ ООН
Евгений Плющенко госпитализирован с болями в спине
В Париже задержали более 120 митингующих во время протестной акции "желтых жилетов"
Полковник запаса ВСУ заявил о недееспособности украинской армии
Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах
Трамп заявил, что проблему с приостановкой работы правительства США можно решить за 15 минут
Всемирное антидопинговое агентство объявит решение исполкома по РУСАДА 22 января
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет генеральную уборку в больнице Струнино
МИД Сирии направил в ООН письма из-за воздушной атаки ВВС Израиля
Турция провела военные учения на границе с Сирией
Сражавшихся вместе с фашистами против СССР жителей Венгрии назвали героями
Дональд Трамп считает своей заслугой жесткую позицию по отношению к России
"Доставить в Москву и провести над ним суд!": член Общественной палаты РФ Александр Малькевич о скандальном украинском "пранкере" Вольнове
Украина выступила за поэтапную отмену права вето в СБ ООН
В Америке помиловали четырех афроамериканцев, которых 70 лет обвиняли в изнасиловании
Европейские дипломаты поддержали снятие санкций с компаний Олега Дерипаски
В Париже при взрыве газа погибло четыре человека