2019-01-12T22:52:56+03:00
В мире

В Париже задержали более 120 митингующих во время протестной акции "желтых жилетов"

На митинг в столице Франции вышло около восьми тысяч человек
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Париже задержали более 120 митингующих во время протестной акции "желтых жилетов"В Париже задержали более 120 митингующих во время протестной акции "желтых жилетов"Фото: REUTERS
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В субботу, 12 января, парижские полицейские задержали 121 участника протестной акции "желтых жилетов".

Французские власти уточнили, что 74 человека были отправлены под стражу. В Париже в митинге приняли участие около восьми тысяч человек, в Тулузе - шесть тысяч, и столько же в Бурже, сообщает телеканал BFM TV.

Французские полицейские применяли слезоточивый газ и водометы против демонстрантов рядом с Триумфальной аркой в Париже. Некоторые митингующие требовали отставки президента Эмманюэля Макрона.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года «Желтые жилеты» захватили центр Парижа. Манифестанты требовали от французского правительства снизить цены на топливо.

Напомним, в субботу утром в Париже прогремел мощный взрыв. Местные жители поспешили связать его с терактом или протестной акцией "желтых жилетов". Однако в местно полиции заявили, что взрыв произошел из-за утечки газа в местной кондитерской.

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