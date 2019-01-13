“Руспродсоюз” прогнозирует подорожание продуктов на 8%

СЕГОДНЯ 04:44 2019-01-13T04:44:01+03:00

В России ожидается рост цен на продукты в первом квартале 2019 года Фото: Архив "КП"

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Цены на продукты в России могут подорожать в среднем на 8% уже в первом квартале 2019 года. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Он напомнил, что основная ставка НДС с первого января 2019 года выросла с 18% до 20%. Это обязательно отразится на отпускных ценах продуктов, а также стоимости сырья, оборудования, упаковки. По мнению эксперта, рост НДС на два процентных пункта может спровоцировать увеличение себестоимости продукции на 4-12%.

Также на цены производителей повлияет и повышение в конце прошлого года Центробанком ключевой ставки, передает РИА Новости.

"Это тоже ведет к увеличению стоимости денег по коммерческим кредитам. Кроме того, пересматриваются тарифы, и неясен период договоренностей между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на ГСМ, а это уже логистические затраты. В таких изделиях, как, например, хлеб, расходы на логистику с себестоимости больше чем на другие более дорогие продукты", - пояснил Востриков.

По его словам, максимальные изменения цен на прилавках произойдут в первом квартале. Потребители увидят измененные ценники в феврале-марте.

"Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше", - заключил эксперт.