На границе Мексики и США обнаружили тоннель

СЕГОДНЯ 07:36 2019-01-13T07:36:52+03:00

По данным мексиканских властей, подземный ход мог использоваться для транспортировки наркотиков Фото: REUTERS

Подземный ход длиной около 10 метров мог использоваться для транспортировки наркотиков

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В американском штате Аризона на границе Мексики и США был обнаружен подземный тоннель. По данным мексиканских властей, подземный ход мог использоваться для транспортировки наркотиков.

Как сообщает издание The Hill, речь идет о третьем подобном тоннеле, обнаруженном за последний месяц. Подземный ход длинной 10 метров связал между собой территорию Аризоны и мексиканского штата Сонора.

Это не первый подобный тоннель, обнаруженный на границе США и Мексики. Ранее сайт kp.ru сообщал о 350-метровом подземном ходе, который наркоторговцы использовали для контрабанды марихуаны в США.

Сообщения о подземных ходах на границе Соединенных Штатов и Мексики появились на фоне спора между президентом США Дональдом Трампом и конгрессменами-демократами из-за строительства стены на американо-мексиканской границе. Разногласия в руководстве США привели к частичной приостановке работы правительства с 22 декабря; продолжительность текущего шатдауна 12 января побила исторический рекорд.