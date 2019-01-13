"Акт на проникновение в другого живого человека": Украинцы высмеяли закон о "сексе по согласию"

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-13T12:26:56+03:00

Поправки, изменяющие классификацию сексуальных преступлений, вступили в силу на территории Украины в начале этого года Фото: REUTERS

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Поправки в Уголовный кодекс Украины, касающиеся классификации сексуальных преступлений, вызвали неоднозначную реакцию у жителей страны. Так, пара молодых людей из Николаева высмеяла новую норму, составив "акт на проникновение в другого живого человека".

Как сообщает местное издание "Новости-Н", молодые люди внесли в шуточный документ такие свои данные, как паспорт, идентификационный код, номера телефонов и время, в которое будет происходить "проникновение". В документе также содержится описание процесса; отмечается, что бумага была составлена в присутствии трех свидетелей.

Поправки, изменяющие классификацию сексуальных преступлений, вступили в силу на территории Украины в начале этого года. Согласно документу, секс без добровольного соглася отныне может быть классифицирован как изнасилование; теперь любой человек может написать заявление об изнасиловании после полового акта, заявив об отсутствии согласия на секс.

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