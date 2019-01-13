2019-01-13T19:11:12+03:00
Политика

Украинские раскольники захватили храм УПЦ на западе страны

Пресс-секретарь региональной епархии объяснил произошедшее церковным расколом
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинские раскольники захватили храм УПЦ на западе страныУкраинские раскольники захватили храм УПЦ на западе страныФото: REUTERS
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Сторонники "новой церкви" Украины захватили Свято-Михайловский храм в Волынской области на юге страны, принадлежащий канонической Украинской православной церкви.

Олег Точинский, пресс-секретарь региональной епархии объяснил произошедшее церковным расколом.

- Раскольники не пустили внутрь ни настоятеля, ни управляющего епархией. Отдельная "благодарность" Константинопольской церкви-"матери". От ваших "материнских" объятий мы здесь задыхаемся, - прокомментировал Точинский.

По словам пресс-секретаря региональной епархии, украинские раскольники привезли священника неканонического Киевского патриархата, объявили его своим новым настоятелем и сорвали богослужение, сообщает "РИА-Новости".

При этом глава местной районной администрации, Андрей Лындюк, поддержал захват храма.

- Последняя попытка покинуть сообщество в Русской православной церкви не удалась! - написал в своем Facebook Лындюк.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Петр Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину. Он подчеркнул, что независимость страны стала крепче с созданием "автокефальной" церкви.

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