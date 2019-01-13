2019-01-13T21:12:45+03:00
Политика

РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко "показать томос"

По словам представителя Российской православной церкви, заигрывание украинских властей с Фанаром достигло своего апогея
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко "показать томос"РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко "показать томос"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Русской православной церкви прокомментировали недавний призыв президента Украины "показать томос". Представитель РПЦ отметил, что смешение религии и политики не принесёт ничего хорошего украинскому государству.

- Последние месяцы мы видим беспрецедентный характер вовлечения украинских властей. Заявления Петра Порошенко оставляют впечатление, что он, вероятно, считает себя религиозным лидером, - подчеркнул представитель РПЦ.

В РПЦ считают, что «заигрывание украинских властей с Фанаром достигло своего апогея».

Представитель Российской православной церкви уверен, что подобные манипуляции носят антирелигиозный и беззаконный характер, сообщает "RT".

- Разумеется, мы не собираемся никоим образом вступать в диалог с президентом Украины, когда он пытается выдвигать какие-то претензии к Русской православной церкви, Украинской православной церкви и иными способами вмешиваться в религиозные дела, - подчеркнули в РПЦ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинские сторонники "новой церкви" захватили храм УПЦ на западе страны. Пресс-секретарь региональной епархии объяснил произошедшее церковным расколом.

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