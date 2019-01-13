СЕГОДНЯ 21:34 2019-01-13T21:43:47+03:00

Умер режиссер театра и кино Евгений Радомысленский Фото: Аккаунт Института Современного Искусства в сети

Евгений Радомысленский умер в возрасте 83 лет. Церемония прощания состоится 15 января в Большом зале ДК имени Горбунова

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В Москве на 84-м году жизни умер актер и режиссер тетра и кино Евгений Радомысленский.

Российский деятель культуры поставил более 80 спектаклей, среди которых такие известные, как: "Зойкина квартира" в Школе-студии МХАТ, "Джулия Ламберт" в Московском театре оперетты. В качестве кинорежиссера Радомысленский выступил в кинокартинах "Эксперимент" и "Лебединая песня".

Учениками Радомысленского были такие звезды театра и кино, как: Елена Проклова, Александр Балуев, Татьяна Васильева, Геннадий Бортников и Сергей Гармаш.

Церемония прощания с Евгением Радомысленским состоится 15 января в 11:00 в Большом зале ДК имени Горбунова, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 4 января этого года умер Иван Бортник - известный актер и народный артист России.