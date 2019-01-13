На Украине опубликовали список политиков-предателей

13 Янв. 23:29 2019-01-13T23:41:16+03:00

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На Украине составили список «политиков-предателей» 2018 года. Рейтинг чиновников с самой плохой репутацией в Незалежной опубликовало украинское издание Realist.Online. Отмечается, что перечень составлен на основании скандальных историй в СМИ, причем журналисты учитывали не только собственное мнение, но и комментарии украинцев в соцсетях.

Возглавила этот антирейтинг и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которую сограждане давно прозвали «Доктор Смерть» за ее медицинскую реформу и странное представление о здравоохранении населения.

Второе место занял председатель партии «Наши» Евгений Мураев, который в ушедшем году «прославился» скандальным выходом из партии «За жизнь». Ему также припомнили обвинения бывших однопартийцев в работе на Москву и обещания установить мир в стране.

Замыкает тройку «лидеров» этого своеобразного рейтинга глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев. По данным украинских журналистов, он выписал себе премию в восемь миллионов долларов за «победу» над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, а деньги перевел на счет своей матери, проживающей в США.

На четвертом месте – обвиняемый в госизмене замглавы Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко, владеющий элитной недвижимостью стоимостью более 200 миллионов гривен. А на пятой строчке расположился экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, которого подозревают в коррупции.