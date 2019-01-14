В Германии ответили на слова американского посла о санкциях США за «Северный поток — 2»

СЕГОДНЯ 00:53 2019-01-14T01:10:30+03:00

Немецкие политики отметили, что дипломат вообразил себя «наместником императора из Вашингтона» в Берлине

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Немецкие политики ответили на слова американского посла в Германии Ричарда Гренелла, пригрозившего компаниям ФРГ санкциями за участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2».

В частности, замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази сказал, что посол США, видимо, вообразил себя «наместником императора из Вашингтона» в Берлине, передает газета Der Spiegel.

«Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?» - написал на своей странице в Twitter замглавы Социал-демократической партии страны Ральф Штегнер.

Спикер фракции ХДС/ХСС по вопросам внешней политики в бундестаге Юрген Хардт прокомментировал заявление американского посла, назвав его высказывание «неприемлемым». Он также призвал федеральное правительство выразить госдепартаменту США протест в связи с заявлением дипломата из Вашингтона.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу стало известно, что немецкие компании получили письма от посла США в ФРГ, в которых Ричард Гренелл предупреждает об угрозе американских санкций за поддержку проекта «Северный поток — 2», который, по его словам, «подрывает безопасность Украины и Европы».