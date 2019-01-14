Врачам удалось реанимировать раненого мэра Гданьска

СЕГОДНЯ 01:26 2019-01-14T01:38:55+03:00

Мэр Гданьска Павел Адамович выступает на благотворительном концерте за несколько минут до нападения Фото: REUTERS

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К этому часу врачам удалось реанимировать мэра города Гданьск Павла Адамовича, который получил ножевое ранение в область сердца во время благотворительного концерта. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда на своей странице в Twitter.

«Я получил информацию, что врачам удалось восстановить сердцебиение тяжелораненого мэра Павла Адамовича, надежда есть. Но его состояние очень тяжелое», - написал он.

Ранее глава государства отметил, что обычно он расходится с гданьским градоначальником «во взглядах на то, как нужно вести публичные дела и дела Польши», но сейчас Дуда вместе с близкими Адамовича «молится о его выздоровлении».

Расследование нападения взял под личный контроль польский премьер Матеуш Моравецкий. Он уже затребовал от МВД страны всю информацию об этом преступлении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27-летний горожанин по имени Стефан напал на мэра после его выступления во время благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». Злоумышленник нанес Адамовичу удар ножом в область сердца за то, что якобы по его вине «невиновным сидел в тюрьме».