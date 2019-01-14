Губернатор Калининградской области не считает планы Польши построить остров угрозой региону

СЕГОДНЯ 01:50 2019-01-14T01:59:13+03:00

Алиханов пояснил, что польской стороне необходимо согласовать проект как с Еврокомиссией, так и с Россией

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Планы Польши построить искусственный остров Калининградском заливе не несут никаких угроз региону, но могут негативно повлиять на экологию самого залива, считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Даже если они начнут строить канал и копать остров, никаких поводов для беспокойства регион не видит, за исключением экологических рисков в виде ущерба, который может быть нанесен водному хозяйству, рыбам в заливе», - сказал он, комментируя эту новость.

Глава области также отметил, что прежде чем приступить к реальным действиям, польской стороне необходимо согласовать свой проект с Еврокомиссией и Россией.

«Им еще надо согласовать с Еврокомиссией разрешение на строительство этого канала, надо согласовать, кстати, с Россией тоже, насколько я помню, есть международные обязательства, которые они либо забыли, либо игнорируют», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Польша объявила о намерении параллельно со строительством судоходного канала через Балтийскую косу создать искусственный остров в Калининградском заливе – как уверяют в Варшаве, для обеспечения максимальной безопасности в регионе.