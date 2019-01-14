2019-01-14T04:25:06+03:00
Происшествия

Неизвестные открыли огонь возле ТЦ в США, два человека ранены

Полиция разыскивает троих подозреваемых
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция разыскивает троих подозреваемых, которым удалось скрыться с места происшествияПолиция разыскивает троих подозреваемых, которым удалось скрыться с места происшествияФото: REUTERS
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В воскресенье, 13 января, в американском городе Мюррей (штат Юта) неизвестные открыли стрельбу у входа в торговый центр Fashion Place, в результате ранены два человека, сообщает местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на полицию.

По версии городских правоохранительных органов, члены двух различных криминальных группировок устроили перестрелку, выясняя отношения. Преступникам удалось скрыться с места происшествия. По данным телеканала, полиция разыскивает троих подозреваемых.

Стоит отметить, что стрельба в США – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 11 января, два человека получили огнестрельные ранения в торговом центре Newport Center в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). А до этого 3 января при перестрелке в Сент-Луисе (штат Миссури) были убиты два человека, еще один с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу в критическом состоянии.

В Алабаме пальбой по людям увенчалась ссора посетителей торгового центра в «черную пятницу». Тогда среди раненых оказалась 12-летняя девочка.

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