2019-01-14T06:02:47+03:00
Происшествия

Раненый ножом мэр польского Гданьска после операции остается в критическом состоянии

Операция длилась пять часов, врачам пришлось переливать Адамовичу много крови [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мэр Гданьска Павел Адамович выступает на благотворительном концерте за несколько минут до нападенияМэр Гданьска Павел Адамович выступает на благотворительном концерте за несколько минут до нападенияФото: REUTERS
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Польские врачи прооперировали мэра Гданьска Павла Адамовича, на которого накануне напал человек с ножом. По словам хирурга Томаша Стефаняка, который проводил операцию, его пациент остается в критическом состоянии.

«Мэр жив, но его состояние все еще очень, очень тяжелое», - сказал журналистам доктор Стефаняк.

Он уточнил, что при нападении Адамович получил «серьезную травму сердца, повреждение диафрагмы, раны органов внутри брюшной полости», ему пришлось переливать очень много крови – более 40 порций по 450 миллилитров. Операция длилась пять часов, передает ТАСС.

«Ближайшие часы все решат», - добавил хирург.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, человек с ножом напал на мэра после его выступления во время благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». Злоумышленник задержан, им оказался 27-летний горожанин по имени Стефан. По признанию преступника, он нанес Адамовичу удар ножом в область сердца за то, что якобы по его вине «невиновным сидел в тюрьме».

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Жестокое покушение произошло во время ежегодной благотворительной акции – по всей Польше в эти дни собирают средства для больных детей. На торжественном концерте в Гданьске присутствовал глава города Павел Адамович. Как раз перед завершением праздничной программы на сцене появился неизвестный – он подбежал к политику и несколько раз ударил его ножом в грудь. А затем бросился к микрофону (подробности).

Нападение на мэра Гданьска .Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи"

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