"Месть за тюрьму": Преступник ударил ножом мэра Гданьска во время праздничного концерта

Жестокое покушение произошло во время ежегодной благотворительной акции – по всей Польше в эти дни собирают средства для больных детей. На торжественном концерте в Гданьске присутствовал глава города Павел Адамович. Как раз перед завершением праздничной программы на сцене появился неизвестный – он подбежал к политику и несколько раз ударил его ножом в грудь. А затем бросился к микрофону:

- Меня зовут Стефан. Я невиновным сидел в тюрьме, поэтому сегодня погиб мэр.

Момент нападения на Павла АдамовичаФото: REUTERS

В неразберихе не все даже поняли, что произошло покушение. Среди зрителей была блогер и журналист из Калининграда Наталья Ромашина, вот что она рассказала "Комсомолке":

- Поначалу никто не среагировал, все начали петь и еще несколько секунд пели пока мужчина не выхватил микрофон. Он секунд 10 говорил что-то, и только потом охрана его повалила, а трансляцию концерта прекратили. Большинство людей выглядели растерянными, и, кажется, вообще не очень понимали, что происходит.

Нападение на мэра Гданьска .Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи"

Реанимировали мэра прямо на сцене – почти полчаса медики пытались восстановить пульс. И только после этого раненого Адамовича смогли госпитализировать.

Расследование нападения взял под личный контроль польский премьер Матеуш Моравецкий. Фото: Евгений Золотухин

- Я получил информацию, что врачам удалось восстановить сердцебиение тяжелораненого мэра Павла Адамовича, надежда есть. Но его состояние очень тяжелое, - написал позже президент Польши Анджей Дуда на своей странице в Twitter.

Нападавший задержан, сейчас его проверяют на алкоголь и наркотики. Известно, что это житель Гданьска, ему 27 лет. По данным местных СМИ, он действительно был осужден – на 5,5 лет за ограбления банков. Незадолго до нападения он освободился из заключения. Причем, выяснилось, что в тюрьме у него диагностировали тяжелое психическое заболевание.

Медики долго проводили реанимационные мероприятия Адамовичу на сценеФото: REUTERS

Пока остается неясным, как нападавший смог пронести на концерт холодное оружие и прорваться на сцену.

- Зрителей досматривали. Но мы сразу же обратили внимание, что ограда территории очень низкая - ну полметра может, то есть миновать досмотр можно было легко, перешагнув ее, - рассказала Наталья Ромашина.

Известно также, что полиция обнаружила у преступника удостоверение сотрудника СМИ – возможно именно бэйдж позволил ему беспрепятственно пройти на сцену.