2019-01-14T08:00:38+03:00
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростовской области

Число пострадавших в результате взрыва газа в Ростовской области также продолжает увеличиваться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте инцидента работают сотрудники экстренных службНа месте инцидента работают сотрудники экстренных службФото: Олег УКЛАДОВ
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По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва газа в Ростовской области. Жертвой обрушения девятиэтажного жилого дома стала женщина. Об этом сообщил спецкор "КП" на месте события.

На данный момент известно также о семи пострадавших, среди которых по меньшей мере одна женщина и ребенок возраста 2-3 лет. О характере полученных ими травм не сообщается. Между тем, под завалами все еще могут находиться люди.

Сайт kp.ru писал о том, что на месте ЧП в городе Шахты по улице Хабарова в настоящий момент работают сотрудники экстренных служб. Из здания уже эвакуированы около 140 человек. Всего же в доме находятся 72 квартиры. По меньшей мере четыре из них обрушились. Наибольший ущерб нанесен восьмому и девятому этажам. Вероятнее всего именно на последнем этаже и находился эпицентр взрыва.

Первое видео с места обрушения дома в Шахтах.

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