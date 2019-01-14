Появилось первое видео с места взрыва в Шахтах
В Сети появилось первое видео с места взрыва в Шахтах Ростовской области, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.
Первое видео с места обрушения дома в Шахтах.
Напомним, что инцидент произошел рано утром в понедельник, 14 января. Восьмой и девятый этажи жилого дома по улице Хабарова обрушились в результате мощного взрыва. На кадрах с места ЧП видно, что угловая часть здания серьезно пострадала. На земле вокруг здания валяются кирпичи и другие обломки строения.
На данный момент известно об одной жертве обрушения - ею стала женщина. Также пострадали не менее семи человек, среди которых есть маленький ребенок. Между тем, под завалами все еще могут находиться люди. Спасатели извлекли оттуда уже восьмерых человек.
Видео с места обрушения дома в Шахтах.
Сайт kp.ru писал о том, что возможной причиной происшествия мог стать взрыв газового баллона, который, вероятнее всего, хранился в одной из квартир на последнем, девятом этаже здания.