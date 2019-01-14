2019-01-14T08:15:29+03:00
Происшествия

Названа возможная причина взрыва в Шахтах

Специалисты считают, что причиной взрыва в Шахтах могло стать воздействие на газовый баллон
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Специалисты назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Ростовской областиСпециалисты назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Ростовской областиФото: СОЦСЕТИ
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В газовой аварийно-диспетчерской службе назвали возможную причину взрыва в Шахтах. Специалисты считают, что ЧП могло произойти в результате воздействие на баллон с газом, который, вероятно, хранился в одной из пострадавших квартир.

"Скорее всего, взрыв баллона", - передает ТАСС со ссылкой на собеседницу агентства.

Между тем, точная причина случившегося пока устанавливается.

Первое видео с места обрушения дома в Шахтах.

Сайт kp.ru писал о том, что рано утром в понедельник, 14 января, в девятиэтажном жилом доме города Шахты Ростовской области прогремел взрыв. В результате были разрушены четыре квартиры на последнем и восьмом этажах.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания около 140 человек. Число спасенных из-под завалов людей достигло семи. Также известно об одной жертве обрушения - женщине, и по меньшей мере семи пострадавших. Специалисты начали проверку седьмого этажа здания, поскольку существует вероятность того, что на этом уровне треснули стены.

Видео с места обрушения дома в Шахтах.

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