В конгрессе США хотят допросить переводчиков, присутствовавших на встречах Трампа с Путиным

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-14T09:25:07+03:00

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля 2018 года Фото: REUTERS

Два комитета палаты представителей надеются узнать от них подробности бесед президентов двух стран

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Члены двух комитетов палаты представителей конгресса США – по разведке и по иностранным делам – хотят допросить американских переводчиков, присутствовавших на встречах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает телеканал АВС со ссылкой на неназванные источники.

По данным его собеседников, юристы обоих комитетов соберутся в понедельник, чтобы обсудить возможность вызвать переводчиков на беседу с законодателями повесткой.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, конгрессмены считают, что американцам рассказывают не всю правду о встречах лидеров США и России. А чтобы выяснить, что именно «утаил» глава Белого дома, комитет палаты представителей по иностранным делам решил провести слушания о переговорах президентов двух государств.

По словам демократа Элиота Энгеля, члены комитета собираются «изучить все тайны вокруг отношений Трампа и Путина», а также выяснить, как их отношения «влияют на национальную безопасность США».