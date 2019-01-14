В конгрессе США хотят допросить переводчиков, присутствовавших на встречах Трампа с Путиным
Члены двух комитетов палаты представителей конгресса США – по разведке и по иностранным делам – хотят допросить американских переводчиков, присутствовавших на встречах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает телеканал АВС со ссылкой на неназванные источники.
По данным его собеседников, юристы обоих комитетов соберутся в понедельник, чтобы обсудить возможность вызвать переводчиков на беседу с законодателями повесткой.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, конгрессмены считают, что американцам рассказывают не всю правду о встречах лидеров США и России. А чтобы выяснить, что именно «утаил» глава Белого дома, комитет палаты представителей по иностранным делам решил провести слушания о переговорах президентов двух государств.
По словам демократа Элиота Энгеля, члены комитета собираются «изучить все тайны вокруг отношений Трампа и Путина», а также выяснить, как их отношения «влияют на национальную безопасность США».