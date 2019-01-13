2019-01-14T00:01:38+03:00
Политика

Конгресс США решил узнать «все тайны» встреч Трампа с Путиным

Комитет палаты представителей намерен провести слушания по переговорам президентов Америки и России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в ХельсинкиВстреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в ХельсинкиФото: REUTERS
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Комитет палаты представителей конгресса США решил, что американцам рассказывают не всю правду о встречах президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина. А чтобы узнать, что именно «не договаривают», комитет намерен провести слушания о переговорах лидеров двух стран, о чем и сообщил на своем официальном сайте.

«Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды, и комитет палаты представителей США по иностранным делам намерен докопаться до сути», - приводятся в сообщении слова председателя комитета, демократа Элиота Энгеля.

Он добавил, что на слушаниях члены комитета собираются «изучить все тайны вокруг отношений Трампа и Путина», а также выяснить, как их отношения «влияют на национальную безопасность США».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля в столице Финляндии. Подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом, Владимир Путин сказал, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, были «весьма успешными и полезными». Он назвал эту встречу «хорошим стартом» и отметил, что во время переговоров с Трампом «многое изменилось к лучшему».

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