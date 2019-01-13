Конгресс США решил узнать «все тайны» встреч Трампа с Путиным

13 Янв. 23:55 2019-01-14T00:01:38+03:00

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Комитет палаты представителей конгресса США решил, что американцам рассказывают не всю правду о встречах президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина. А чтобы узнать, что именно «не договаривают», комитет намерен провести слушания о переговорах лидеров двух стран, о чем и сообщил на своем официальном сайте.

«Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды, и комитет палаты представителей США по иностранным делам намерен докопаться до сути», - приводятся в сообщении слова председателя комитета, демократа Элиота Энгеля.

Он добавил, что на слушаниях члены комитета собираются «изучить все тайны вокруг отношений Трампа и Путина», а также выяснить, как их отношения «влияют на национальную безопасность США».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля в столице Финляндии. Подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом, Владимир Путин сказал, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, были «весьма успешными и полезными». Он назвал эту встречу «хорошим стартом» и отметил, что во время переговоров с Трампом «многое изменилось к лучшему».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ядерная программа Ирана, война в Сирии и нашествие мигрантов в ЕС: что предложил России президент США

Политологи комментируют, что могло бы стать реальностью из идей, которые были озвучены на саммите лидеров двух стран (подробности).

КАК ЭТО БЫЛО

Путин и Трамп в Хельсинки: Вражда завершилась четыре часа назад

Президенты России и США обо многом договорились в Финляндии и еще о большем готовы договориться (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Западные СМИ: «Трамп просто сдался Путину»

Иностранная пресса привычно начала обвинять Трампа в подыгрывании российскому лидеру (подробности).

МНЕНИЕ

Политолог: Главное, чтобы вернувшись в Штаты, Дональд не открестился от своих обещаний

Итоги встречи Путина и Трампа вместе с «КП» подвел американист и профессор Академии военных наук Сергей Судаков (подробности).