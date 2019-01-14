Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим при взрыве в Шахтах

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-14T11:51:31+03:00

На данный момент известно об одном погибшем и семерых пострадавших в результате обрушения дома в Ростовской области

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Президент России Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов города Шахты Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В администрации уточнили, что глава государства уже получил доклад по ситуации от губернатора региона Василия Голубева. Во время телефонного разговора глава Ростовской области также рассказал президенту о том, какие меры принимаются на месте ЧП.

"Путин дал поручение главе региона оказать всестороннюю помощь пострадавшим", - подчеркнули в Кремле.

Кроме того, Владимир Владимирович обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием провести тщательное расследование причин взрыва.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686121" frameborder="0"></iframe> Видео с места обрушения дома в Шахтах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в понедельник, 14 января, в районе восьмого и девятого этажей жилого дома по улице Храброва в Шахтах прогремел взрыв. На данный момент известно об одной жертве происшествия и семерых пострадавших. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной. Существует вероятность того, что они все еще находятся под завалами.

На месте инцидента работают спасатели и медики. Всех жителей пострадавшего дома эвакуировали и предоставили им место временного размещения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.