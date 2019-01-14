Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим при взрыве в Шахтах
Президент России Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов города Шахты Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В администрации уточнили, что глава государства уже получил доклад по ситуации от губернатора региона Василия Голубева. Во время телефонного разговора глава Ростовской области также рассказал президенту о том, какие меры принимаются на месте ЧП.
"Путин дал поручение главе региона оказать всестороннюю помощь пострадавшим", - подчеркнули в Кремле.
Кроме того, Владимир Владимирович обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием провести тщательное расследование причин взрыва.
Видео с места обрушения дома в Шахтах.
Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в понедельник, 14 января, в районе восьмого и девятого этажей жилого дома по улице Храброва в Шахтах прогремел взрыв. На данный момент известно об одной жертве происшествия и семерых пострадавших. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной. Существует вероятность того, что они все еще находятся под завалами.
На месте инцидента работают спасатели и медики. Всех жителей пострадавшего дома эвакуировали и предоставили им место временного размещения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
По факту взрыва газа в Ростовской области возбуждено уголовное дело.
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