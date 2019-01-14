2019-01-14T10:03:35+03:00
Происшествия

Стала известна личность погибшей при взрыве в Шахтах

Жертвой обрушения части подъезда оказалась Ларикова Виктория Геннадьевна
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Погибшая в результате взрыва Виктория ЛариковаПогибшая в результате взрыва Виктория ЛариковаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Жертвой взрыва газа в Шахтах Ростовской области оказалась Ларикова Виктория Геннадьевна 1987 года рождения. Женщина проживала в квартире №71 по улице Хабарова. Именно здесь рано утром в понедельник, 14 января, в результате мощного взрыва частично обвалился один из подъездов.

Также известно, что среди пострадавших числятся Лариков Кирилл Евгеньевич 1987 года рождения и двухлетняя девочка Ларикова Анастасия Кирилловна.

Видео с места взрыва на улице Хабарова.

Всего же, по данным источника "КП", в результате взрыва оказались разрушены четыре квартиры под номерами 67, 68, 71 и 72. Из первой вывели пятерых пострадавших, которых уже осматривают медики. Трех обитателей квартиры №68 сейчас ищут сотрудники МЧС, а из 71-ой уже спасли одного человека. Также остается неизвестной судьба двух местных жителей из 72-ой квартиры.

Кирилл Лариков с женой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кирилл Лариков с женойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

На данный момент власти придерживаются версии, согласно которой причиной обрушения стал взрыв газового баллона. В результате ЧП погиб один человек, еще не менее восьми пострадали. Семерых жителей девятиэтажки сотрудникам МЧС удалось вытащить из-под завалов живыми. Среди спасенных маленький ребенок и его мама.

Сайт kp.ru писал о том, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Для эвакуированных из жилого здания людей открыли пункты временного содержания. Сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательные работы.

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