СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме города Шахты
По факту взрыва и последующего частичного обрушения одного из подъездов многоэтажного жилого дома в городе Шахты Ростовской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее словам, поручение о принятии дела к производству дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"По поручению Александра Бастрыкина работу опытных следователей и следователей–криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК России по СКФО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Видео с места обрушения дома в Шахтах.
Напомним, как писал сайт kp.ru, рано утром в понедельник, 14 января, по улице Хабарова в городе Шахты прогремел мощный взрыв, который, вероятнее всего, был спровоцирован воздействием на газовый баллон. В результате инцидента частично обрушились, восьмой и девятой этажи жилого здания. Также задетая стоящая вплотную к нему пятиэтажка.
На данный момент известно об одном погибшем и восьми пострадавших. Также восьмерых жителей дома удалось спасти, среди них маленький ребенок. Под завалами все еще могут находиться люди.
Первое видео с места обрушения дома в Шахтах.
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