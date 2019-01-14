2019-01-14T09:10:01+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме города Шахты

При обрушении нескольких этажей многоэтажки в Ростовской области погиб один человек, еще около восьми пострадали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Ростовской области произошел взрыв бытового газаВ Ростовской области произошел взрыв бытового газаФото: скриншот видео
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По факту взрыва и последующего частичного обрушения одного из подъездов многоэтажного жилого дома в городе Шахты Ростовской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, поручение о принятии дела к производству дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"По поручению Александра Бастрыкина работу опытных следователей и следователей–криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК России по СКФО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Видео с места обрушения дома в Шахтах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, рано утром в понедельник, 14 января, по улице Хабарова в городе Шахты прогремел мощный взрыв, который, вероятнее всего, был спровоцирован воздействием на газовый баллон. В результате инцидента частично обрушились, восьмой и девятой этажи жилого здания. Также задетая стоящая вплотную к нему пятиэтажка.

На данный момент известно об одном погибшем и восьми пострадавших. Также восьмерых жителей дома удалось спасти, среди них маленький ребенок. Под завалами все еще могут находиться люди.

Первое видео с места обрушения дома в Шахтах.

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