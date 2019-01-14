2019-01-14T11:08:13+03:00
Экономика

Сбербанк поднял ставки по ипотеке

Изменения вызваны адаптацией к текущим рыночным условиям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сбербанк повысил ставки по ипотекеСбербанк повысил ставки по ипотекеФото: "КП" Архив
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Сбербанк России повысил ставки по ипотеке на один процентный пункт. Согласно данным кредитной организации, изменения вступили в силу в понедельник, 14 января.

Теперь базовая ставка ипотечных кредитов начинается от 10,8%, для зарплатных клиентов - от 10,5%, а для граждан, отказавшихся от подтверждения дохода - от 11,1%. Изменения не коснулись лишь программ "Военной ипотеки" и "Ипотеки с господдержкой для семей с детьми".

"Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки и составит 1 п. п для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 п. п. для кредитов с первоначальном взносом менее 20%" , - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Представители организации подчеркнули, что вынуждены были внести изменения в рамках адаптации к текущим рыночным условиям. Речь идет, прежде всего, о влиянии таких факторов, как увеличение ключевой ставки Центробанка, колебания коэффициента риска и макроэкономическая ситуация в целом.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее еще один крупный банк - ВТБ также повысил ставки по ипотеке на 0,6%.

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