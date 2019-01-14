Лавров заявил, что суверенитет России над Курилами не обсуждается

СЕГОДНЯ 15:27 2019-01-14T15:27:10+03:00

Об этом глава МИД РФ сказал на встрече со своим японским коллегой Таро Коно

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Курильские острова были, есть и будут территорией России. Такое заявление министр иностранных дел РФ сделал во время встречи со своим японским коллегой Таро Коно.

"Вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается", - сказал глава МИД.

При этом он подчеркнул, что Россия и Япония не смогут продвинуться дальше в вопросе заключения мирного соглашения, если Токио не признает итоги Второй мировой войны. Москва же готова и дальше совместно решать проблемы по данному договору.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 14 января, в российской столице состоялась встреча министров иностранных дел РФ и Японии. Именно она ознаменовала начало ведения переговоров по мирному соглашению.

Согласно данным ТАСС, во время встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили "курильский вопрос", а также договорились проработать новые проекты совместной хозяйственной деятельности на этих островах.