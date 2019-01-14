2019-01-14T12:46:38+03:00
Политика

Россия и Япония начали переговоры по мирному договору

В понедельник в Москве встретились глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Таро Коно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лавров объявил о начале переговоров с Японией по мирному договоруЛавров объявил о начале переговоров с Японией по мирному договоруФото: REUTERS
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Россия и Японии приступили к ведению переговоров по вопросу заключения мирного договора между двумя странами. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил на открытии встречи с главой внешнеполитического ведомства островного государства Таро Коно.

"В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года, мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что в последние годы отношения между нашими странами развиваются по целому ряду различных направлений и делают это довольно "неплохими темпами". Сложности, конечно, все еще имеются, но большая их часть связана с внешними факторами. Что касается торгово-экономического сотрудничества, в том числе основанного на приоритетном инвестиционном списке России и плане сотрудничества Японии по восьми направлениям, то улучшения все же наблюдаются, передает "Интерфакс" со ссылкой на министра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, договоренность по активизации переговорного процесса относительно мирного договора была достигнута после встречи президент РФ Владимира Путина с премьером островного государства Синдзо Абэ. Главным "камнем преткновения" в данном вопросе являются Южные Курилы, которые Токио считает своими.

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