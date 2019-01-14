В результате атаки Израиля повреждены несколько самолетов в Дамаске

СЕГОДНЯ 15:54 2019-01-14T15:55:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В результате ракетных ударов по окрестностям столицы Сирии выведены из строя несколько самолетов в международном аэропорту Дамаска. Об этом заявил министр транспорта арабской республики Али Хамуд.

По словам министра, в частности у самолетов повреждены крылья. «Как вы знаете, в них находятся топливные баки, это привели к остановке эксплуатации нескольких воздушных судов. Сегодня нам очень нужны самолеты, те, что есть, сейчас они очень нуждаются в поставке запасных частей. Сотрудники аэропорта упорно восстанавливают поврежденную технику»,— пояснил Али Хамуд .

Также ракеты разрушили здания и ангар для ремонта воздушных судов. Министр отметил, что часть их них уже был повреждены во время последних бомбардировок.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 12 января Израиль провел ракетную атаку на Дамаск. Взрывы раздались над городом в 23.30 пятницы по местному времени. Большую часть ракет удалось сбить ПВО Сирии.