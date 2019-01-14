Ученые готовы тестировать на людях препарат, блокирующий метастазы
У пациенток, страдающих раком груди, появится новая надежда. Ученые из Базельского университета в Швейцарии разработали препарат, который способен предотвратить распространение метастазов у пациенток. Лекарство способно блокировать движение болезнетворных клеток и совсем скоро данный препарат будет тестироваться на людях.
Опухолевые клетки разбиваются на кластеры и образуют метастазы. Именно они проникают в органы человека и поражают их. Часто действие метастаз оказывается опаснее самой опухоли и приводит к летальному исходу.
Новый препарат блокирует саму выработку данных кластеров. Масштабное исследование, анализ более двух тысяч соединений привел исследований к ингибитору Na +/K + ATPase. Это вещество может разлагать группы пораженных клеток, предотвращая появление метастазов.
- Это принципиальной новый подход в лечении рака. Лекарство не убивает раковые клетки, а разобщает их, - отмечает руководитель исследования Никола Ацето.
Пока был проведен эксперимент на мышах, и он прошел успешно, теперь ученые готовы протестировать препарат на пациентках, страдающих раком молочной железы, - сообщает сайт «Дни.ру».
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