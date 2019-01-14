Ученые готовы тестировать на людях препарат, блокирующий метастазы

СЕГОДНЯ 15:57 2019-01-14T15:57:36+03:00

Исследователи из Базельского университета в Швейцарии разработали препарат, который должен помочь пациенткам, страдающим раком груди

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У пациенток, страдающих раком груди, появится новая надежда. Ученые из Базельского университета в Швейцарии разработали препарат, который способен предотвратить распространение метастазов у пациенток. Лекарство способно блокировать движение болезнетворных клеток и совсем скоро данный препарат будет тестироваться на людях.

Опухолевые клетки разбиваются на кластеры и образуют метастазы. Именно они проникают в органы человека и поражают их. Часто действие метастаз оказывается опаснее самой опухоли и приводит к летальному исходу.

Новый препарат блокирует саму выработку данных кластеров. Масштабное исследование, анализ более двух тысяч соединений привел исследований к ингибитору Na +/K + ATPase. Это вещество может разлагать группы пораженных клеток, предотвращая появление метастазов.

- Это принципиальной новый подход в лечении рака. Лекарство не убивает раковые клетки, а разобщает их, - отмечает руководитель исследования Никола Ацето.

Пока был проведен эксперимент на мышах, и он прошел успешно, теперь ученые готовы протестировать препарат на пациентках, страдающих раком молочной железы, - сообщает сайт «Дни.ру».

Ранее врачи Кливлендской клиники выступили с предупреждением о 7 тревожных признаках рака.Сигнализировать об опасном заболевании могут самые обычные симптомы: непрозодящий кашель, частые позывы в туалет или обратное, незаживающие ранки и ссадины и другие признаки.